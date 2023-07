Kampf gegen Falschparker: Düsseldorfer Ordnungsamt rund um die Rheinkirmes im Großeinsatz

Obwohl die Empfehlungen der Stadt eindeutig sind und es seit Jahren offen kommuniziert wird, reisen einige Kirmesbesucher in Düsseldorf weiter mit dem Auto an. In Oberkassel zum Beispiel lässt es sich in vielen Straßen nur noch mit Anwohnerparkausweis parken. Über 30 Einsatzkräfte schauten bereits am ersten Kirmes-Wochenende nach dem Rechten – und verteilten eifrig Knöllchen.

Die Anfahrt zur Rheinkirmes mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist und bleibt das erste Mittel der Wahl. Die Haltestelle am Luegplatz ist nur wenige Schritte vom Haupteingang des Rummels entfernt, die Anreise aus der Altstadt und vom Hauptbahnhof binnen weniger Minuten erledigt. Dennoch wagen es immer wieder Autofahrer, möglichst nah an der Rheinwiese zu parken – ein Grund, warum von Freitag bis Sonntag bereits über 1.200 Knöllchen verteilt und 30 Fahrzeuge abgeschleppt wurden.

Die aktuellen Zahlen stammen aus einer Anfrage des Radiosenders Antenne Düsseldorf an die Stadtverwaltung. Dabei betont die Stadt Düsseldorf erneut: Kommt am besten mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem ÖPNV zur Rheinkirmes.

