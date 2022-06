Kirmes-Feuerwerk in Düsseldorf: Partyboote am 22. Juli – diese Schiffe sorgen für den besten Blick

Endlich wieder Kirmes! Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Große Kirmes am Rhein vom 15. bis zum 24. Juli statt. Highlight neben den zahlreichen Fahrgeschäften und Zelten ist natürlich das traditionelle Feuerwerk am zweiten Kirmesfreitag. Wer es in der ersten Reihe erleben will: Diese Anbieter laden am 22. Juli zur Schifffahrt inklusive perfektem Blick auf das Spektakel.

>> Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Termin, Fahrgeschäfte, Partys, Bierzelte – die Infos <<

Rheinkirmes 2022: Schiffsparty „Leinen los 4.0“ zum Feuerwerk

Zum vierten Mal chartert die Tischgemeinschaft Scholljonges ein Schiff, um das Feuerwerk auf dem Rhein zu erleben. In diesem Jahr kommt erstmals die MS Germania Ress zum Einsatz, denn die MS Stadt Düsseldorf der weißen Flotte steht nach einem Verkauf bei Ebay nicht mehr zur Verfügung.

Deshalb können jetzt auch 600 statt 250 Gäste an Bord feiern. Michael Brühl, Tischbaas der Scholljonges, ist sich sicher, dass auch die vierte Ausgabe unter dem Motto „Leinen los 4.0“ ein Erfolg wird. Neben diversen Getränken gibt es Schumacher Alt vom Fass, für das leibliche Wohl sorgt das Buffet von Caterer Gregor Broich und mit den Kaj Marx und Theo Fitsos legen zwei bekannte Düsseldorfer DJs auf dem Schiff auf.

>> Kommt ein DJ ins Schwimmbad: Alle Fotos von Theo Fitsos Auftritt im Rheinblick 741 <<

Infos und Tickets

Boarding: 19 Uhr, Anleger Rheinterrasse, MS Germania Ress

Ende: nach dem Feuerwerk legt das Schiff wieder an, bis 3 Uhr wird an Bord gefeiert

DJs: Kaj Marx, ab 0.30 Uhr Theo Fitsos

Ticket: 125 Euro (inklusive Softdrinks, Bier, Wein und Buffet) online oder im Vorverkauf Im Goldenen Kessel auf der Bolkerstraße 44, 40213 Düsseldorf

Kirmes-Feuerwerk: Schifffahrt mit KD Eventyacht MS RheinPoesie

Auch die KD Eventyacht MS RheinPoesie kreuzt am 22. Juli zwischen Altstadt, Medienhafen und Oberkasseler Ufer. Vor Ort erwartet euch ein all-inclusive-Angebot aus Buffet, Wein, Bier und Softdrinks. Für den Sound zum Spektakel sorgt ebenfalls ein DJ.

Infos und Tickets

Boarding: 19 Uhr, KD Anlegestelle Burgplatz

Abfahrt; 19.30 Uhr Abfahrt

Ankunft: 23.30 Uhr, Ende gegen 0.15 Uhr

Ticket: 109 Euro (inklusive Getränke und Buffet) online

Mehr News zur Rheinkirmes 2022 in Düsseldorf: