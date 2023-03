Kindermuseumsnacht Düsseldorf 2023: „Ab durch Raum und Zeit“ am 31. März

Mit dem Nachwuchs ins Museum: Unter dem Motto „Ab durch Raum und Zeit“ findet am Freitag, 31. März, die bereits dritte Kindermuseumsnacht in Düsseldorf statt. Dann heißt es von 18 bis 22 Uhr: Staunen, Entdecken und selbst aktiv werden! Insgesamt öffnen 12 Museen ihre Türen für kleine Forscher und ihre Familien. Sahnehäubchen obendrauf: der Zugang ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Neben den beliebten Taschenlampenführungen wird es in allen Häusern Aktionen und Workshops rund um die Düsseldorfer Museumsplaneten geben.

Kindermuseumsnacht Düsseldorf 2023: Diese Museen und Kulturinstitute machen mit

Insgesamt haben zwölf Museen und Kulturinstitute zugesagt und öffnen ihre Türen von 18 bis 22 Uhr – darunter auch das Filmmuseum, die Kunsthalle, das „KIT – Kunst im Tunnel“ und das NRW-Forum Düsseldorf.

Filmmuseum

Goethe-Museum

Heinrich-Heine-Institut

Hetjens – Deutsches Keramikmuseum

SchifffahrtMuseum

Stadtmuseum

Theatermuseum

Mahn- und Gedenkstätte

KIT – Kunst im Tunnel

Kunsthalle

Museum Kunstpalast

NRW-Forum Düsseldorf

Kindermuseumsnacht Düsseldorf 2023: Wo finde ich die teilnehmenden Museen?

Um nicht die Übersicht zu verlieren, haben wir euch via Google Maps eine Übersicht der teilnehmenden Museen erstellt. Hier lassen sich auch die Adressen vom Filmmuseum, Theatermuseum und Co. schnell nachvollziehen:

Kindermuseumsnacht Düsseldorf 2023: Programm-Highlights

Besonders spektakulär wird der Abend im KIT am Mannesmannufer: Hier können die Kids durch Licht, Raum und Geräusche auf Insel- und Planetenentdeckung gehen. In der neuen Lese-Landschaft können Groß und Klein eine Reise in die Welt der Literatur wagen. Handwerklich wird es im Deutschen Keramikmuseum, dem „Hetjens“ im Palais Nesselrode auf der Schulstraße 4: Töpfern, Origami falten und das Museum mit einer Taschenlampe erkunden stehen hier auf dem Programm.

Die Kunsthalle Düsseldorf hingegen lädt zur großen Foto-Safari, im Filmmuseum und dem Kino Black Box dürfen die Kinder einen Kurzfilm selbst vertonen. Im Heinrich-Heine-Institut werden kreative Comicstrips gestaltet, außerdem ist „Ritter Rost“-Autor Jörg Hilbert vor Ort.

Weitere Infos zum Programm und alle Details findet ihr auf musenkuss-duesseldorf.de.

Am 31. Januar 2020 fand die erste Kindermuseumsnacht in Düsseldorf statt. Insgesamt kamen zur Premiere rund 2.200 Besucherinnen und Besucher in die damals acht teilnehmenden, städtischen Museen und Kulturinstitute. Auch 2020 war die Kindernacht in die Familienaktion „Ab durch Zeit und Raum“ eingebettet, die Familien zu kostenlosen Aktionen in die beteiligten Häuser einlud.