Närrischer Zapfenstreich 2024 in Düsseldorf: Abschied vom Prinzenpaar

Karneval in Düsseldorf

Närrischer Zapfenstreich in Düsseldorf: So feierlich wurde das Prinzenpaar verabschiedet

14. Februar 2024

"Wat et nit all jöwt": Unter diesem Motto stand die Karnevalssession 2023/24, die an Aschermittwoch (14. Februar) endete. Am Vorabend wurde das Düsseldorfer Prinzenpaar noch feierlich verabschiedet.