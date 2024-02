Langenfeld: Karnevals-Jecken wurden Tausende Liter Bier gestohlen

Karneval in Düsseldorf

Kurz vorm Karnevals-Highlight: Langenfelder Jecken wurden Tausende Liter Bier gestohlen

7. Februar 2024

Kamelle, bunte Strüßje und gute Laune – alles, was das Herz vieler Karnevalisten begehrt. In Langenfeld nahe Düsseldorf fehlt seit dem Wochenende allerdings ein wichtiges Element: Bier! Unbekannte Diebe stahlen Tausende Liter aus einem Kühlwagen am Festzelt.