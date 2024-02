Karneval 2024: NRW-Innenminister Reul kündigt hohe Polizei-Präsenz an

An den Karnevalhotspots im Rheinland, insbesondere Düsseldorf und Köln, kommen wieder etliche Menschen zusammen. Dort soll nun für besondere Sicherheit gesorgt werden. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul will an Karneval eine „massive Polizeipräsenz in den Feierzonen“ zeigen.

„Wir werden an den Karnevalstagen im Land insgesamt an den Veranstaltungstagen circa 62.000 Kräfte der Polizei einsetzen – regulär wären es in dieser Zeitspanne circa 38.000“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag).

Nach Angaben der Zeitung riet Reul den Karnevalisten, auffällige Personen der Polizei zu melden. „Lieber der Polizei einen Hinweis zu viel geben als einen zu wenig“, sagte der NRW-Innenminister. Das Risiko für Anschläge sei abstrakt gesehen selten so hoch gewesen.

