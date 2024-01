Karneval in Düsseldorf: 11 mal 11 Prinzenpaare und Jecken im Landtag

Im Düsseldorfer Landtag gehen am Dienstag (30. Januar) nicht nur Politiker ein und aus. So kommen zum Närrischen Landtag auch 11 mal 11 Prinzenpaare, Dreigestirne, Prinzessinnen und Prinzen aus allen Landesteilen in das Parlamentsgebäude. Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen, André Kuper, hatte zum närrischen Treiben eingeladen. Es ist der größte Empfang des närrischen Brauchtums in NRW mit Gästen aus dem ganzen Land.

Närrisches Treiben im Düsseldorfer Landtag hat Tradition

„Der Karneval gehört zu Nordrhein-Westfalen wie der Rhein und die Ruhr. Weit mehr als 100 Tollitäten kamen aus allen Teilen des Landes in das Zentrum der Landespolitik. Im Brauchtum werden Stärken unserer Demokratie deutlich: Toleranz, Zusammenhalt, Engagement füreinander und nicht zuletzt: Humor. Mit dem Närrischen Landtag würdigen wir die Arbeit der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Ohne sie gäbe es keinen Karneval. Sie schaffen Angebote für Jung und Alt und bewahren unser Brauchtum. Sie sind die guten Seelen unserer Gesellschaft“, so der Präsident des Landtags.

Der Empfang der Tollitäten im Düsseldorfer Landtag hat Tradition. Kurz vor dem Höhepunkt der närrischen Session am Rosenmontag (12. Februar) zeigen die jecken Gäste im Landesparlament, wie bunt und vielfältig der Karneval in NRW ist. Moderiert wird das Treiben von René le Riche. Im Anschluss an den Empfang feiern die Tollitäten bei Auftritten von Musik- und Tanzgruppen bei einer jecken Sitzung in der Bürgerhalle des Parlaments.

Diese Vereine sind beim närrischen Landtag dabei

An der Gestaltung des Abendprogramms beteiligen sich:

Die Prinzenpaare der Stadt Düsseldorf, der Stadt Mönchengladbach und die Prinzengarde der Stadt Wesel und Bocholt

Band K6 aus Goch

Swinging Funfares aus Düsseldorf

Tanzgarde Turmfalken der Grafschaftler aus Rietberg

Tanzgruppe Kammerkätzchen und Kammerdiener der Alten Kölner Karnevalsgesellschaft Schnüsse-Tring 1901

KakaJu, Tanzgarde der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf

Ehrentanzcorps der Ehrengarde Stadt Düsseldorf

All Stars des Musik- und Tanzvereins Bochum Süd-West

Tanzgruppe Himmlisch Jeck der KG Gemütlichkeit 1908 Kerpen

Tanzgruppe „Schmucke Juwelcher“ und Chor der Schmuckstückchen aus Köln

