Düsseldorf

„Jetzt & Immer“-Festival am Samstag, 9. September – alle Fotos aus Ratingen!

10. September 2023

Beste Sommerstimmung am Grünen See in Ratingen: Beim "Jetzt & Immer"-Festival traten am Samstag Bands und Acts wie Bruckner, Makko und Dilla ins Rampenlicht. Wir zeigen die Bilder.