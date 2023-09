„Jetzt & Immer“-Festival am Freitag, 8. September – die schönsten Bilder

Ab 17 Uhr kamen die ersten Fans auf das Gelände vom „Jetzt & Immer“-Festival am Grünen See in Ratingen, ab 18 Uhr ging vor der Bühne die Post ab. Immer mit dabei: Sonne satt und die sicher beste Open-Air-Stimmung der letzten Wochen – kein Wunder bei dem Wetter und bei dem Line-up mit coolen Acts wie Paulinko, Ennio, Cari Cari, Kaffkiez und den Drunken Masters. Unser Fotograf hat das Spektakel für euch in bunte Bilder gegossen, das Ergebnis findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

