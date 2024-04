Düsseldorf: Oberkasseler Brücke wird stundenlang gesperrt

In der Nacht von Mittwoch, 10. April, auf Donnerstag, 11. April, finden an der Oberkasseler Brücke turnusmäßige Vermessungsarbeiten gemäß DIN 1076 statt – einer Vorschrift zur Überwachung und Prüfung von Ingenieurbauwerken. Dabei wird die Stand- und Verkehrssicherheit der Brücke überprüft. Die Arbeiten werden zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse ohne Verkehr durchgeführt, weshalb die Brücke in beide Fahrtrichtungen von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt wird.

>> Bahn-Chaos zwischen Düsseldorf und Duisburg: Das kommt auf Pendler zu <<

Umleitungen sind eingerichtet: Verkehrsteilnehmer werden über die Kniebrücke geführt. Die Geh- und Radwege sowie der Stadtbahnverkehr sind von der Sperrung nicht betroffen. Im Rahmen dieser alle drei Jahre stattfindenden Überprüfung wird die gesamte Brücke vermessen, um Setzungen festzustellen und zu prüfen, ob die Brücke sich unkontrolliert bewegt hat.