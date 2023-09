Düsseldorf

Düsseldorfer Aquazoo Löbbecke Museum: Auf dieses Programm dürfen sich Kinder in den Herbstferien freuen

22. September 2023

Noch ahnungslos, was ihr mit dem werten Nachwuchs in den Herbstferien unternehmen könnt? Das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf hätte da einige passende Alternativen in petto. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Entdeckungsreise durch den Regenwald?