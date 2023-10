Herbstzeit in Düsseldorf: So schön zeigt sich unsere Stadt im goldenen Oktober – die besten Fotos

Die Blätter färben sich schön bunt, die Sonne strahlt im warmen Gold – einfach herrlich! Die NRW-Landeshauptstadt begeistert mit dieser Pracht viele: Die schönsten Herbstfotos aus Düsseldorf findet ihr hier.

Was kann man im Herbst 2023 in Düsseldorf machen?

Wenn die Sonne sich im Herbst in ihren wärmsten Goldtönen zeigt, die Luft frisch und klar ist, steigt die Lust nach einem ausgedehnten Spaziergang. Die romantischsten Herbstspaziergänge in Düsseldorf findet ihr hier.

Für die Pause zwischendurch empfiehlt sich ein Besuch in die schönsten Cafés in Altstadt, Bilk, Pempelfort und Co. sowie ein Stück Kuchen bei den besten Traditionsbäckereien Düsseldorfs.

Nicht weit von Düsseldorf findet ihr außerdem zahlreiche schön geschmückte Kürbishöfe in NRW. Ob Kürbis schnitzen, Kürbissuppe verkosten oder Kürbisse shoppen: Hier wird im Herbst für jeden etwas geboten, wie zum Beispiel am Gertrudenhof in Hürth.

Weitere Herbstausflüge in NRW, wie Herbstmärkte, Kürbis-Ausstellungen und romantische Ziele, findet ihr hier.