„Glücksatlas“ 2024: In Düsseldorf leben die glücklichsten Großstädter

In Düsseldorf wohnen die glücklichsten Großstädter in NRW! Zu diesem Entschluss kommt zumindest der aktuelle „Glücksatlas“ der SKL-Lotterie, der am Dienstag erschienen ist. Für diesen wurden mehr als 25.000 Menschen aus den 40 größten Städten Deutschlands nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt.

Ihnen allen wurde die Frage stellt: „Wie zufrieden sind Sie zurzeit – alles in allem – mit Ihrem Leben?“. Dabei konnten Teilnehmende eine Zahl von 0 bis 10 nennen, wobei 0 „ganz und gar nicht zufrieden“ und 10 „völlig zufrieden“ bedeutete.

Für Düsseldorf wurde ein Glücksindex von 7,19 ermittelt. Damit ist die Rheinmetropole die einzige deutsche Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern, die es in die Top-Ten des Rankings geschafft hat.

Weitere NRW-Städte in den Top-Ten

Auffällig ist, dass vor allem kleinere Großstädte in den höheren Plätzen der Umfrage gelandet sind. So führt beispielsweise Kassel (etwa 200.000 Einwohner) die Spitze mit einer Punktzahl von 7,38 an. Der Stadt in Hessen dicht auf den Fersen sind Erfurt (7,36), Aachen (7,33) und Kiel (7,32). Aber auch Krefeld (7,28) befindet sich in der Top-Fünf der Umfrage und liegt damit sogar noch vor dem schönen Münster (7,24).

>>Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024: Auf diese Restaurants, Cafés und Geschäfte könnt ihr euch freuen<<

Millionen-Städte wie Hamburg (7,05), Köln (6,85) und München (6,75) platzieren sich hingegen eher im Mittelfeld der Studie. Berlin befindet sich mit einem Glücksindex von 6,48 sogar nur auf Platz 37 und gehört damit zu den Schlusslichtern des Rankings.

„Objektiv messbare Lebensqualität“ ebenfalls untersucht

Daneben erfasste die SKL aber auch die „objektiv messbare Lebensqualität“ jeder befragten Stadt. Zu diesen zählten verschiedenen Indikatoren wie Einkommen, Infrastruktur oder Grünflächen aus amtlichen Statistiken. Die objektive Lebensqualität wurde dann mit der subjektiven Lebenszufriedenheit der Einwohner verglichen. Waren die Befragten glücklicher als es die objektiven Indikatoren erwarten lassen, gilt die Stadt als „Overperformer“. Im umgekehrten Fall gilt die Stadt hingegen als „Underperformer“. Das Lebensglück ist dann deutlich geringer als die messbare Lebensqualität.

>>Musikmetropole Düsseldorf: Neues Netzwerk will die Musikwelt erobern<<

In Düsseldorf stimmen die objektiv und subjektiv messbare Lebensqualität überein. NRW-Städte wie Aachen, Krefeld oder Mönchengladbach sind hingegen Overperformer. Zu den hiesigen Underperformern gehört Bonn.