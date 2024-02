In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar kämpfen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers in Las Vegas um den Super Bowl. Wer das Mega-Event nicht vor dem heimischen TV, sondern in Gesellschaft mit dutzenden anderen NFL-Fans gucken möchte, ist im Düsseldorfer Clayton Hotel auf der Immermannstraße genau richtig: Dort veranstalten die ELF-Champions von Rhein Fire eine riesige Super-Bowl-Party – US-Food und -drinks sowie Versteigerung von allerlei heiß begehrten Rhein-Fire-Andenken inklusive.

Der Wermutstropfen für alle Interessierten: Die Veranstaltung ist bereits komplett ausverkauft. Die gute Nachricht: Tonight News verlost in Kooperation mit Rhein Fire 1×2 Tickets für die riesige Super-Bowl-Sause im Clayton Hotel!

Max Paatz, General Manager Rhein Fire, erklärt: „Wir starten mit einem Big Bang in die neue Season und wollen mit unseren Fans noch einmal feiern, bevor es wieder losgeht. Ihr dürft euch auf eine Riesen-Party zum Super Bowl freuen! Außerdem habe wir noch eine Überraschung im Gepäck: Wir stellen euch zwei unserer neuen Star-Spieler vor, die ab nächster Saison auf dem Rasen stehen werden.“

