Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: So viele Fans waren bereits vor Ort!

Die UEFA EURO 2024 in Düsseldorf boomt: Bereits 138.000 Besucherinnen und Besucher waren während der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft in den Fanzonen am Burgplatz und am Schauspielhaus sowie beim Public Viewing am Rheinufer zu Gast. Gleich an mehreren Spieltagen mussten die Areale frühzeitig dichtgemacht werden – der Spitzenfußball vor Kulisse des Rheins, des Schlossturms und des Fernsehturms zog viele Menschen in die Stadt. Dabei verliefen die Fußball-Partys insgesamt sehr friedlich.

„Die Fan Zones im Herzen der Stadt, zwischen all unseren Wahrzeichen, sind ein voller Erfolg“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Wir Düsseldorfer sind stolz und zufrieden, gute Gastgeber für die vielen Fans aus aller Welt zu sein. Dabei blieb es immer friedlich – die EURO 2024 und ihre Fans machen phänomenale Werbung für die Stadt Düsseldorf.“

Ukraine-Spiel: ein emotionaler Höhepunkt in Düsseldorf

Besonders emotional war der Auftritt der Ukraine in Düsseldorf. Flankiert wurde der Tag von zahlreichen Aktionen auf dem Markt- und Burgplatz, die auf die Situation der Ukraine und das Leid seit dem russischen Angriffskrieg aufmerksam machen. Die Ukraine gewann in der Arena 2:1 gegen die Slowakei.

Zusätzlich zu den vielen Besuchern der Fanzonen feierten weitere hunderttausende Anhänger verschiedenster Länder in der Düsseldorfer Altstadt miteinander. Vor allem Fans aus England und Schottland nutzten Düsseldorf in der Vorrunde als „Homebase“ für ihren Besuch bei der EURO 2024. Auch beim Spiel Albanien-Spanien war die gesamte Stadt in die Farben der beiden Nationen gehüllt.

Auch die drei Partien im Stadion verliefen professionell und reibungslos. „Die lange, detaillierte Planung sowie der stetige Austausch mit allen Beteiligten und auch der teilnehmenden Nationen hat sich ausgezahlt“, betont Projektleiter Thomas Neuhäuser. „An- und Abreise zum Stadion erfolgte weitgehend reibungslos. Wir blicken auf drei großartige Spiele in Düsseldorf zurück und freuen uns auf die nächsten beiden.“

Beeindruckende Fanmärsche zur Arena Düsseldorf

Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die Fan Walks der Nationen zur Arena Düsseldorf. Entlang des Rheins nutzten Österreich, Ukraine und Albanien die Möglichkeit, den „schönsten Stadionweg Europas“ zur Arena zu gehen. Die Franzosen – die im Achtelfinale am Montag erneut in Düsseldorf antreten – starteten vom Aquazoo aus auf den Weg zur Arena.

Die Vorfreude auf die verbleibenden beiden Spiele in Düsseldorf ist groß. Am Montag trifft Vizeweltmeister Frankreich in der Arena im Achtelfinale auf das Spitzenteam aus Belgien.