Neuzugang am Düsseldorfer Flughafen: Beliebte Backwaren-Kette öffnet im neuen exklusiven Design

Der Düsseldorfer Flughafen ist um einen neuen Food-Spot reicher: Eine bekannte Backwaren-Kette, die am Airport der NRW-Landeshauptstadt exklusiv und im frischen Design ihre Pforten geöffnet hat.

Die Rede ist von Le Crobag. Hungrige Fluggäste können ab sofort im Flagship-Store des Hamburger Unternehmens im Sicherheitsbereich des Flugsteigs B leckere französische Spezialitäten vor ihrer Reise genießen.

Flughafen Düsseldorf: Das erwartet Fluggäste in der exklusiven Filiale von Le Crobag

Der Store ist extra für den Düsseldorfer Flughafen entworfen worden und hebt sich von üblichen Filialen der Kette mit einem goldenen Logo und einer stilvollen blauen Theke ab. Zudem bietet die Location 75 Sitzplätze auf einer Gastronomiefläche von 190 Quadratmetern.

In Sachen Auswahl richtet sich die exklusive Filiale von Le Crobag an die Bedürfnisse der Flugreisenden. So stehen diesen neben klassischen französischen Snacks wie Croissants, Baguettes und Tartelettes auch verschiedene Flammkuchen zur Auswahl. Zudem gibt es eine Bar mit Wein, Bier und alkoholfreien Getränken, welche zum Verweilen einlädt.

„Wir sind uns den besonderen Ansprüchen von Flugreisenden bewusst. Sie haben eine längere Verweildauer und wollen die Wartezeit vor dem Abflug entspannt verbringen“, erklärt Martin Heuer, General Manager Deutschland von Avolta, einem Händler für Reisebedarf. „Im Einklang mit Avoltas Strategie ‚Destination 2027‘ wollen wir jede Reise so lohnend machen wie das Ziel. Deshalb bieten wir am Düsseldorfer Flughafen ein einzigartiges Konzept mit einer köstlichen Produktpalette und einem herzlichen Service an, der Reisende zum Entspannen und Genießen einlädt.“

Weitere Filiale von Le Crobag für Februar 2024 geplant

Auch in Zukunft möchte Avolta seine Angebote am Düsseldorfer Flughafen weiter ausbauen und hat dafür schon konkrete Pläne. Zu diesen zählen unter anderem die geplante Eröffnung eines weiteren Stores von Le Crobag mit „Next-Generation-Sortiment“ im Februar 2024. Anders als sein Vorgänger soll dieser Ableger seine Pforten im öffentlichen Bereich des Airports öffnen und somit Flugreisenden und Besuchern zur Verfügung stehen.

Im März 2024 möchte der Konzern zusätzlich das im amerikanischen Stil gehaltene Restaurantkonzept Burger Federation im Flughafen der NRW-Landeshauptstadt eröffnen.