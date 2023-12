Flughafen Düsseldorf: Parkhaus nach Sanierung neu eröffnet – „Kiss & Fly“ mit neuen Regeln

Die Parkmöglichkeiten am Flughafen Düsseldorf sind mannigfaltig. Nun hat der Airport verkündet, dass die umfassende Modernisierung des Parkhauses P3 abgeschlossen ist. Zudem gibt es Neuheiten im Bereich „Kiss & Fly“.

Das Parkhaus P3 wurde während des Monate langen Umbaus mit einer neuen energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet, die vormaligen Leuchtstoffröhren wurden entfernt. Damit soll der Energieverbrauch um bis zu 70 Prozent gesenkt werden. Denn die Röhren sind intelligent gesteuert, sind also nur in Betrieb, wenn auch ein Auto im jeweiligen Bereich unterwegs ist.

Erweiterung der Stellplatzkapazität und bequeme Buchung über das Internet

Dazu wurde der Boden mit einem reflektierenden Oberflächenschutz ausgestattet, der für eine helle, freundliche Atmosphäre sorgen soll. An der Einfahrt wurde ebenfalls gearbeitet. Diese ist nun breiter, wodurch der Verkehrsfluss verbessert werden soll. Ebenso wurden neue Schilder im Eingangsbereich aufgestellt. Auch können nun vom Erdgeschoss aus die oberen Decks angefahren werden. Das soll die Flexibilität für den richtigen Stellplatz erhöhen.

Durch den Umbau konnten auch gleich 300 neue Stellplätze entstehen. 30 davon sind für Elektrofahrzeuge gedacht, denn es gibt auch 30 neue Ladesäulen. Insgesamt finden nun 3000 Autos im Parkhaus P3 Platz. Wollt ihr euch frühzeitig einen guten Parkplatz sichern und dabei noch Geld sparen, bucht euch den entsprechenden Platz unter www.dus.com/parken. So könnt ihr mitunter bis zu 90 Minuten das Auto abstellen und müsst lediglich fünf Euro bezahlen.

Neue Regeln für die „Kiss & Fly“-Zone am Flughafen Düsseldorf

Die „Kiss & Fly“-Zone ist weiterhin für kurze Aufenthalte gedacht, um Reisende aufzugreifen oder kurz abzusetzen. Sieben Minuten darf er Halt dauern, so bleibt er kostenlos. Alles darüber kostet pro fünf Minuten fünf Euro. Da es nur insgesamt 80 Plätze in der „Kiss & Fly“-Zone gibt, soll so ein schneller Durchlauf gewährleistet bleiben.

Zudem will der Flughafen Fahrzeuge, die gewerblich in der „Kiss & Fly“-Zone unterwegs sind, stärker reglementieren. So sollen ab dem 13. Dezember pro Tag nur noch zwei kostenlose Aufenthalte pro Fahrzeug möglich sein. Fahrzeuge, die gewerblich genutzt und daher öfter in der Zone unterwegs sein würden, können bei der Flughafengesellschaft angemeldet werden. Pro Vorfahrt soll dann eine kleine Nutzungsgebühr erhoben werden.