Steuerhinterziehung am Flughafen Düsseldorf? Studentin reist mit krassen Luxus-Artikeln aus Dubai ein

Steuerhinterziehung oder einfach nur Unwissen? Mit Luxuswaren im Wert von fast 74.000 Euro ist eine Studentin aus Dortmund dem Zoll am Düsseldorfer Flughafen aufgefallen. Die 22-Jährige hatte nach ihrer Rückkehr aus Dubai den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollen, berichtete der Zoll am Dienstag (31. Oktober) in Düsseldorf.

Bei sich trug sie einen 5000-Euro-Goldring und vier Handtaschen im Wert von insgesamt mehr als 33.000 Euro. An den Handgelenken trug sie einen Armreif im Wert von 8500 Euro und eine Uhr im Wert von fast 27.000 Euro. Die Sachen seien ihr geschenkt worden, behauptete die 22-Jährige.

Auch wenn es sich tatsächlich um Geschenke handeln sollte, müssen Waren beim Zoll angemeldet werden, sobald sie den Wert von 430 Euro überschreiten, teilte der Zoll mit. Die Waren hätte die Reisende dann zwar versteuern müssen, ein Strafverfahren wäre ihr aber erspart geblieben.

So werde gegen die 22-Jährige nun wegen versuchter Steuerhinterziehung ermittelt. Die junge Frau war den Zöllnern bereits am 15. Oktober ins Netz gegangen. Die Luxusartikel wurden sichergestellt.

