EM-Stadien im Vergleich - damit ist Düsseldorf Spitzenreiter

Bratwurst und Bier sind die liebsten Fußball-Begleiter der Deutschen. Das sagte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der die deutsche National-Elf mit eben diesen beiden typisch deutschen kulinarischen Köstlichkeiten anfeuern wollte. Der Reise-Anbieter TUI hat sich die Stadien der deutschen EM-Host Citys genauer angeschaut und auf ihre Ausstattung und ihre Preise hin verglichen. Die größte Fan-Kapazität bringt das Olympiastadion Berlin mit 70.033 Plätzen in der Arena mit.

>> UEFA Euro 2024: Kosten für Tickets, Bratwurst und Bier steigen rasant <<

Die günstigste Bratwurst gibt es tatsächlich in Düsseldorf! Hier bekommt ihr die Wurst im Brötchen mit Senf und Ketchup für nur 3,30 Euro. Die Stadien in Dortmund und Gelsenkirchen bieten sie zum gleichen Preis an. Mit 5 Euro ist die Bratwurst in der München Fußball Arena am teuersten. In Köln kostet sie 4,20 Euro.

Das Bier ist überraschenderweise nicht im Ruhrgebiet am günstigsten, sondern in der Luxus-Hochburg Hamburg. Im Volksparkstadion in Hamburg zahlen Fußball-Fans für ein Bier 4,30 Euro, während es in München 5,50 Euro kostet. In Düsseldorf müsst ihr 4,50 Euro berappen und in Köln 4,90 Euro. Alle weiteren Preise seht ihr in der Tabelle oben.

Die besten Google-Bewertungen hat das BVB-Stadion in Dortmund abgesahnt. Insgesamt kommen die Dortmunder für ihr Stadion auf 4,7 Sterne. Die schlechtesten Bewertungen hat das Stadion in Leipzig (4,1 Sterne). Düsseldorf hat mit 4,3 Sternen am zweitschlechtesten abgeschnitten.

Düsseldorfer Arena verfügt über die meisten Parkplätze

Außerdem interessant für Fußball-Touristen: die ÖPNV-Preise. Schließlich reisen die meisten Fans mit Bus und Bahn zum Stadion an. Mit 2,20 Euro ist die Fahrt zum Leipzig Stadion am günstigsten. Am teuersten hat in diesem Punkt mit 3,90 Euro mal wieder München abgeschnitten. Düsseldorf liegt mit 3,40 Euro für ein Rheinbahn-Ticket ungefähr in der Mitte.

Was die Parkplatz-Situation betrifft ist Düsseldorf mit über 20.000 Parkplätzen Spitzenreiter. Viele Stadien verfügen nur über rund 5000 Parkplätze, wie die Tabelle oben zeigt. Hier gibt’s die komplette TUI-Stadion-Analyse nochmal zum Nachlesen.

