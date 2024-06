Egal, ob Eintrittskarte, Bier oder Bratwurst: Fans der Fußball-Europameisterschaft in Nordrhein-Westfalen müssen tiefer in die Tasche greifen. Zwischen Mai 2021 und Mai 2024 sind die Eintrittspreise für Sportveranstaltungen um acht Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch mitteilte. Auch für Produkte rund um das gemeinsame Fußballschauen und Grillen müssen höhere Ausgaben eingeplant werden als noch bei der EM im Jahr 2021.

Besonders stark gestiegen sind die Preise für Knabbereien wie Kartoffelchips und Kartoffelsticks, die sich um mehr als 40 Prozent verteuert haben. Kartoffeln kosten sogar über 50 Prozent mehr, und auch Bratwürste sind um etwa 26 Prozent teurer geworden. Die Preise für Getränke wie Bier (+22,8 Prozent) und Erfrischungsgetränke (+30,5 Prozent) sind ebenfalls deutlich gestiegen. Zudem mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Fußballschuhe oder andere Spezialsportschuhe im Vergleich zu Mai 2021 rund fünf Prozent mehr bezahlen.

mit dpa