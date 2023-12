Wenn Nikolaus ans Fenster klopft: Düsseldorfer Feuerwehr mit spektakulärer Aktion für kranke Kinder

Was vor einigen Jahren als Einzel-Idee einiger Höhenretter-Einheiten anfing, ist mittlerweile zu einer bundesweiten Aktion herangewachsen: Um kleinen Patientinnen und Patienten auf den Kinderstationen der örtlichen Krankenhäuser eine kleine Freude zu machen, seilen sich die Spezialeinheiten der Feuerwehr verkleidet als Nikolaus und Superhelden von den Dächern der Krankenhäuser zu den Kindern ab.

Für Kinder, die aufgrund ihrer Erkrankungen über den Nikolaustag stationär behandelt bleiben müssen und nur eingeschränkt Besuch empfangen können, dürfte dieser Moment zweifelsohne zu den Highlights des Jahres gehören.

Höhenretter verkleidet als Nikolaus

Die Höhenrettungseinheit der Düsseldorfer Feuerwehr beteiligte sich in diesem Jahr zum zweiten Mal an dieser tollen Aktion und plante mit Verantwortlichen des Florence-Nightingale-Krankenhauses der Kaiserswerther Diakonie, dem Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf und dem Universitätsklinikum Düsseldorf die Mädchen und Jungs am Nikolaustag für einige Zeit aus ihrem Krankenhausalltag zu entführen. Vor Ort wurden die Gebäude durch die Spezialretter inspiziert und ohne Wissen der Kinder Abseilmöglichkeiten erkundet.

Jörg Möhlendick, stellvertretender Wachvorsteher der Feuer- und Rettungswache 3 auf der Münsterstraße und ausgebildeter Höhenretter: „Diese Aktion ist auch für die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen immer ein sehr emotionaler Moment. Viele meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind selber Mütter und Familienväter. Da musste ich nicht lange fragen, ob wir uns dieses Jahr wieder beteiligen. Alle waren sofort mit vollem Einsatz dabei!“

Verkleidet als Nikolaus, Spiderman, Superman, Batman und Flash demonstrierten die Einsatzkräfte auch einige Kunststücke – so seilte sich Spiderman kopfüber ab und Superman flog am Fenster vorbei. Die Geschenke hatte derweil standesgemäß der Nikolaus im Gepäck.

Insgesamt beteiligen sich über 50 Feuerwehren aus dem gesamten Bundesgebiet – darunter auch Köln, Mannheim, Würzburg sowie Flensburg – an der Nikolausaktion.