Düsseldorf

Entspannt: Feuerwehr hängt am Düsseldorfer Rheinturm ab

1. Oktober 2022

Akrophobie, die Angst vor großen Höhen, sollte man in diesem Job keine haben: Am Freitag versammelten sich die Höhenretter der Düsseldorfer Feuerwehr wieder zu einer beeindruckenden Übung am Rheinturm.