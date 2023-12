Für mehr Sauberkeit: Schultoiletten in Düsseldorf sollen künftig öfter gereinigt werden

Künftig sollen Toiletten an Düsseldorfer Schulen häufiger und besser gereinigt werden. Wie CDU und Grüne im Vorfeld der Hausratssitzung am Donnerstag (14. Dezember) mitteilten, sollen dafür rund eine Million Euro pro Jahr bereitgestellt werden. In der Sitzung soll das Vorhaben dann beschlossen werden.

Die Parteien reagieren damit auf Beschwerden von Eltern mehrerer Schulen im Stadtgebiet. Diese beanstandeten in der Vergangenheit immer wieder, dass die Toiletten zu selten gereinigt werden. Höhepunkt des Protestes war eine Demo im Frühjahr, bei der sich die Eltern zusammen mit Schülern und Lehrern für sauberere WCs einsetzten. Mit Klobürsten und Plakaten machten sie vor dem Düsseldorfer Rathaus auf das Problem aufmerksam.

Schüler, Lehrer und Eltern demonstrierten vor dem Düsseldorfer Rathaus

Auslöser der Debatte war eine Elterninitiative der St. Rochus-Grundschule in Pempelfort, welche für eine zweite Säuberung der Toiletten Geld gesammelt hatte. Bisher wurden die Toiletten nur einmal nach Unterrichtsschluss gereinigt.

CDU und Grüne hatten eine zweite WC-Reinigung lange als zu teuer und personalintensiv angesehen und deswegen abgelehnt. Neben der Bereitstellung von Geldmitteln wollen die beiden Parteien auch einen hygiene-pädagogischen Leitfaden für Lehrkräfte und Schüler erstellen, damit die Schulkinder die Toiletten künftig selbst sauberer halten.

Zusätzliche Reinigung wird wohl erst nach und nach eingeführt

Eingeführt wird die zusätzliche Reinigung wohl ab Februar 2024. Zunächst wird sie jedoch nur an 16 ausgewählten Schulen im Probedurchlauf stattfinden. Im Sommer soll der Testbetrieb dann evaluiert werden.

Sollte die ergänzende Toilettenreinigung dazu führen, dass die Schul-WCs tatsächlich sauberer werden, soll das Konzept im neuen Schuljahr stadtweit eingeführt werden. Die Schulen wollen dafür neues Personal einstellen. CDU und Grüne schätzen allerdings, dass das Modell erst nach und nach an allen Düsseldorfer Schulen umgesetzt werden kann, da zu wenig Putzkräfte auf dem Arbeitsmarkt verfügbar seien.