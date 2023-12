Düsseldorf: Rheinufertunnel wird nachts voll gesperrt

Der Rheinufertunnel muss sich erneut Wartungs- und Instandhaltungs- sowie Reparaturarbeiten unterziehen. Grund sind erneut Unfallschäden an der Tunnelbetriebstechnik und am Tunnelbauwerk. Daher muss die Unterfahrung Gladbacher Straße nachts von Sonntag, dem 10. Dezember, bis Freitag, dem 15. Dezember jeweils komplett dicht gemacht werden.

Ab 23 Uhr wird der Tunnel dann in den Tagen nicht mehr befahrbar sein, die Sperrungen sollen bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr andauern. Die Arbeiten sollen somit am 15. Dezember um 5 Uhr morgens abgeschlossen sein.

Gleichzeitig will die Stadt die Zeit nutzen, um auch an der BOS-Funkanlage, die sich noch im Bau befindet, weiter zu schrauben. Folgt jeweils den Umleitungen in der Zeit der Sperrung.