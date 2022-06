Open Air Tanzevents am Kö-Bogen: Sommersaison 2022 eröffnet

Ab dem 30. Juni ist die Tanzsaison auf der Düsseldorfer Kö wieder eröffnet. Dann wird das monatliche Tanzevent am Kö-Bogen die Open-Air-Saison einläuten. Den Auftakt bietet eine Kooperation mit dem Tanzhaus NRW und einem Tango! Was es sonst zum beliebten Tanzevent zu wissen gibt, zeigen wir euch hier!

Was ist das Tanzevent am Kö-Bogen?

Mit dem Tanzevent am Kö-Bogen kehrt die beliebte Tanzveranstaltung zurück ins Herz Düsseldorfs. Dann dürfen am Kö-Bogen wieder ausgelassen Tango und Salsa getanzt werden. Dozenten geben von 18 bis 19 Uhr kostenlose Einführungen in die jeweiligen Stile. Danach darf dann jeder wieder frei tanzen wie er möchte, mit musikalischer Untermalung von DJs.

Wann finden die Tanzevents am Kö-Bogen statt?

Ab dem 30. Juni geht es los. Dann finden bis Ende September einmal im Monat montags die Tango- und donnerstags die Salsanächte statt. Die Veranstaltungen sind für alle Teilnehmer komplett kostenlos. Sollte der Regen dem Tanzabend allerdings einen Strich durch die Rechnung machen wollen, findet das Event leider nicht statt.

Was ist das Afterwork Event?

Afterwork Events sind seit einigen Jahren kaum mehr wegzudenken. Der Feierabenddrink mit den Kollegen gehört in vielen Bereichen inzwischen fest zum Repertoire. Wenn der Kö-Bogen öffnet, kehrt auch die Sundowner Lounge zurück. Dann wird das Gelände um den Uecker Nagel wieder mit seinen Fatboy-Sitzsäcken und Liegestühlen zur Wohlfühloase.

So können alle Gäste bei chilligen Klängen entspannt in den Feierabend starten und sich dabei mit leckeren Drinks und kleinen Köstlichkeiten und Snacks versorgen.

Wann finden die Tanzabende statt?

Hier sind die Termine (ohne Gewähr):

Salsa

Donnerstag, 30.06.2022

Donnerstag, 28.07.2022

Donnerstag, 25.08.2022

Donnerstag, 29.09.2022

Tango

Montag, 04.07.2022

Montag, 01.08.2022

Montag, 05.09.2022

Sundowner

Donnerstag, 14.07.2022

Samstag, 23.07.2022

Donnerstag, 11.08.2022

Donnerstag, 08.09.2022

Kö-Bogen loves Classic Cars & Live Music

Freitag, 08.07.0022 – 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr Live Music

Samstag, 09.07.2022 – 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr Live Music

Samstag, 09.07.2022 – 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr Live Music und Oldtimer Präsentation

