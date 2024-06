Düsseldorf nennt elf Straßennamen um – neues Schild offiziell enthüllt

Bereits im Februar hatte der Rat der Landeshauptstadt die Umbenennung von zehn historisch belasteten Straßenbenennungen sowie die Umwidmung des Münchhausenwegs beschlossen. Am Donnerstag wurde diese Namensänderung nun offiziell in die Tat umgesetzt. So wurde das neue Straßenschild für den Radschlägerweg (ehemals Schlieffenstraße) in Mörsenbroich durch Bezirksbürgermeisterin Birgit Schentek enthüllt.

Bewohner entschieden über neuen Straßennamen

Der neue Straßenname basiert auf einem Vorschlag von Anwohnenden, welcher im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung für den Stadtbezirk 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich) geäußert und von der Bezirksvertretung aufgegriffen wurde. Namensgebend ist hierbei die Radschlägerskulptur, welche sich unmittelbar am neuen Radschlägerweg/Ecke Münsterstraße befindet. Anlässlich der Straßenumbenennung wurde die Radschlägerskulptur durch die Zusammenarbeit des städtischen Kulturamts, des Bürgervereins Mörsenbroich 1928 e. V., der Bezirksvertretung 6 und den Sponsoren Thedens GmbH und Brauerei Schlösser aufgearbeitet.

Passend dazu:

Anwohner, die von den Umbenennungen betroffen sind, haben bereits Schreiben der von der Stadt Düsseldorf mit weiteren Informationen erhalten. Sollten weiterhin Fragen oder Unklarheiten bestehen, stehen das Vermessungs- und Katasteramt per E-Mail unter strassenbenennung@duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211-8994276 sowie die Bezirksverwaltungsstelle 6 per E-Mail unter bezirksverwaltungsstelle.06@duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211-8993016 zur Verfügung.