Düsseldorf: Nach arabischem Schild in Oberbilk – Italienisches Straßenschild in Gerresheim angebracht

Neue Straßenschilder in Düsseldorf haben aktuell Konjunktur. Nachdem bereits vor wenigen Tagen in Düsseldorf-Oberbilk an der Ellerstraße ein Straßenschild in arabischer Schrift angebracht wurde, gibt es nun auch in Gerresheim ein neues Straßenschild. In der italienisch geprägten Siedlung heißt die Glashüttenstraße nun auch „Via della Vetreria“.

Wie die Bezirksbürgermeisterin Maria Icking erklärte, wurde das Schild vom zuständigen Amt angebracht. In der „Rheinischen Post“ führte sie aus: „Wir möchten das neue italienische Straßenschild gerne im Sommer mit einer kleinen Feier einweihen. Das Schild ist ein schönes Signal an die italienische Community.“

Dabei hatte die Verwaltung zunächst noch entschieden, keine zweisprachigen Straßenschilder anbringen zu wollen. Das aber stieß bereits damals, als der Beschluss im Januar getroffen wurde, auf Unverständnis. Nun scheint man eine Rolle rückwärts vorgenommen zu haben.

Vom Vorsitzenden des Integrationsrates Goce Peroski werden die Initiativen sogar begrüßt, wie er erklärt. Nicht verstehen hingegen kann er die Ablehnung, die dem Schild auf der Ellerstraße entgegenschlugen. „Wie traurig ist es für unsere Stadt, dass bei einem japanischen Schild alles in Ordnung war. Dann wird ein arabisches Schild angebracht und das sind die Reaktionen“, so der Vorsitzende.