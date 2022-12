Düsseldorf: Modekette eröffnet neue Filiale auf Schadowstraße

Die Düsseldorfer Innenstadt wird um eine Attraktion reicher. So wird es bald eine Modekette in der Innenstadt geben, die bislang schmerzlich vermisst wurde. Zwar gibt es bereits einen Ableger in der Landeshauptstadt, allerdings nur in den Bilker Arcaden. Das soll sich in wenigen Wochen ändern.

Dabei handelt es sich um die Modekette „Olymp & Hades“. Die Kette hat sich im Projekt „Eckhaus“ an der Schadowstraße gegenüber von Karstadt eingemietet, aktuell wird das Gebäude aber noch gebaut. Mit der Fertigstellung Anfang 2023 will auch die Modekette ins Gebäude einziehen.

Dafür wurden 660 Quadratmeter Fläche auf drei Etagen angemietet. Im Unter-, Erd- und ersten Obergeschoss sollen dann für die kommenden zehn Jahre alle Bedürfnisse der „Olymp & Hades“-Fans bedient werden. Insgesamt sind in dem Haus 865 Quadratmeter für den Einzelhandel eingeplant, wie die „Rheinische Post“ berichtet Die restlichen 785 Quadratmeter der 1650 Quadratmeter Gesamtfläche sollen für Büros genutzt werden.

Neben „Olymp & Hades“ wird auch die Kaffeehauskette EL&N ins Gebäude einziehen. Diese hat es sich zum Ziel gemacht, Influencer und Social-Media-Nutzer anzuziehen, indem ein Interieur aufgebaut wird, welches sich für Fotos gut in Szene setzen lässt, wie es vom Unternehmen aus London heißt.