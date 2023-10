Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Aufruhr vorm NRW-Landtag: Das steckt hinter der Demo mit den gebastelten Särgen

19. Oktober 2023

Riesen-Demo vor dem Landtag in Düsseldorf: Über 20.000 Menschen gingen am Donnerstag für den Erhalt sozialer Infrastruktur in Deutschland auf die Straße.