Beliebte Düsseldorfer Kultkneipe schließt nach Karneval – aus diesem Grund

Die nächste Traditionskneipe in der Düsseldorfer Altstadt schließt. Bis zum Rosenmontag will die Pinte noch ausschenken, dann aber ist final Schluss in der Liefergasse 9. Das berichtet unter anderem „t-online“ unter Bezug auf die „Rheinische Post“.

Der Grund ist jedoch keine Insolvenz oder Geldnot, sondern viel profaner: Der Wirt Thomas Frings ist mit Mitte 60 in einem Alter, in dem er sagt, er möchte nicht mehr. Daher will der Betreiber den Staffelstab nun weitergeben.

Denn ganz verschwinden wird das Lokal nicht, jedoch wird es nicht weiter als Kneipe betrieben. Stattdessen soll ein Speiselokal aus der Pinte werden. Dass es bereits einen Nachmieter für die Räumlichkeit gibt, dürfte auch die Stadt Düsseldorf selbst erfreuen, denn die Pinte befindet sich im ältesten Haus Düsseldorfs. Das Haus der Liefergasse 9 wird auch „Lewenhaus“ genannt und ist bereits 1288 erbaut worden. Wer in die Räumlichkeit zieht, ist aber noch nicht bekannt.