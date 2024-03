Google Maps verlegt Düsseldorfer Stadtzentrum

Wer in eine andere Stadt fährt, gibt häufig lediglich den Städtenamen in Kombination mit dem Zusatz „Innenstadt“ ein – in der Hoffnung, sich dann schon einmal orientieren zu können und im besten Fall auch gleich eine Parkmöglichkeit zu erhaschen. Doch oftmals sind es genau die Orte, die von Google Maps auserkoren wurden, die besonders autounfreundlich sind – Stichwort Fußgängerzone!

Google Maps verlegt Düsseldorfer Stadtmitte

So war es bislang auch in Düsseldorf. Gab man den Namen der NRW-Landeshauptstadt ohne konkrete Adresse bei Google Maps ein, wurde man zur Liefergasse in der Altstadt geleitet. Problem: Bei dem Gässchen in der Altstadt handelt es sich um eine Fußgängerzone, in der auch das Parken verboten ist. Auch in den Nachbarstraßen ist dies nur Anwohnern gestattet.

Um künftig Frust bei Düsseldorf-Besuchern zu vermeiden, hat die Stadt laut der „Rheinischen Post“ nun bei Google angefragt, ob der Konzern den vermeintlichen „Stadtkern“ verlegen könne. Gefragt, getan! Am Montag (26. Februar) änderte der Suchmaschinen-Konzern prompt die Innenstadt-Lage. Jetzt werden Nichtortskundige statt in die Altstadt an die Kreuzung Berliner Allee/Steinstraße geleitet. Hier warten dann auch diverse Parkmöglichkeiten auf Autofahrer.