Abschied 2024! Franzen kehrt der Kö nach über 100 Jahren den Rücken

In vielen Fällen spricht man davon, dass Generationen von Anwohnern mit einem Geschäft aufgewachsen sind – im Falle von Franzen ist es aber so, dass wirklich noch jeder lebende Düsseldorfer mit dem Gebäude an der Königsallee 42 aufgewachsen ist. Nach über 100 Jahren ist 2024 aber Schluss!

Kaum ein Ladenlokal hat die Kö über die vergangenen Jahrzehnte so geprägt. Die Auswahl von Franzen wird gerade bei den älteren Generationen sehr geschätzt! Egal, wonach man gerade sucht oder eigentlich überhaupt nicht sucht, fündig werden die Kunden in den meisten Fällen – und das seit über 100 Jahren.

Nun steht aber eine Zeitenwende für die Düsseldorfer Einkaufsgesellschaft bevor! 2024 verlässt Franzen die Kö, das berichtet die „Rheinische Post“. Demnach ist das Familienunternehmen ein Geschäft mit Centrum eingegangen, der Entwickler wird die Immobilie an der Hausnummer 42 in zwei Jahren übernehmen.

Centrum kauft Franzen die Immobilie ab, dafür zieht es Franzen in eine Immobilie, die aktuell noch Centrum gehört. Genau, Franzen macht nicht etwa dicht, sondern zieht auf die Schadowstraße. Genauer gesagt wird die Schadowstraße 26 die neue Heimat von Franzen. Aktuell ist hier noch Douglas zuhause.

Zugegebenermaßen: Die Distanz beim Umzug hält sich absolut in Grenzen. Nach dann 113 Jahren kehrt Franzen der Königsallee allerdings den Rücken – das ist für viele Ur-Düsseldorfer eine große Geschichte! Für den künftigen Eigentümer der Königsallee 42 ist nicht der erste namhafte Immobilien-Erwerb auf der Königsallee in diesem Jahr. Vor einigen Monaten wurde bereits bekannt, dass auch die Hausnummer 46 – in direkter Nähe zum aktuellen Franzen-Laden – auch von Centrum übernommen wurde. Hier machte sich die Familie Paffrath über Generationen einen Namen. Es tut sich was im Düsseldorfer Shopping-Bereich!

