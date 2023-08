Doro in Düsseldorf 2023: Zeitplan, Einlass und alle Infos zum Jubiläumskonzert

Die „Queen of Metal“ kommt nach Düsseldorf: Seit über 40 Jahren schon ist die gebürtige Düsseldorferin Doro Pesch im Metal-Zirkus unterwegs, zunächst mit ihrer Band Warlock, danach mit einer beeindruckenden Solokarriere. Zwar liegt das letzte Studioalbum der 59-Jährigen schon ein paar Jahre zurück („Forever Warriors/Forever United“, 2018), doch zum 40-jährigen Bühnenjubiläum wird es eine zünftige Special-Show in Düsseldorf geben.

Laut Medienberichten soll die Planung für das Event bereits seit dem Sommer vergangenen Jahres laufen, dabei sollen weder Kosten noch Mühen gescheut worden sein. Daher kündigte auch Doro selbst bereits an: „Es wird groß, ich will mit meinen Fans richtig fett feiern. Diese Nacht in Düsseldorf soll für alle unvergesslich bleiben.“

>> Coldplay 2024 für drei Konzerte in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets? <<

Doro Pesch in Düsseldorf 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Jubiläumskonzert mit dem Titel „Exclusive 40 Years Anniversary Concert“ findet in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall statt. Es ist das einzige Konzert zu ihrem 40-jährigen Bühnenjubiläum.

Wann tritt Doro Pesch 2023 in Düsseldorf auf?

Das Konzert von Doro Pesch in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall findet am Samstag, 28. Oktober 2023, statt.

>> Die besten Konzerte in Düsseldorf 2023: Macklemore, The Prodigy und 5SOS <<

Doro Pesch in Düsseldorf 2023: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Jubiläumskonzert von Doro Pesch in Düsseldorf am 28. Oktober 2023 sieht wie folgt aus:

Einlass: 17 Uhr

Support: tba

Auftritt Doro Pesch: tba

Doro Pesch in Düsseldorf 2023: Gibt es noch Tickets?

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt noch Tickets für das Jubiläumskonzert von Doro. Pro Ticket seid ihr mit 60 Euro dabei. Sichert euch also eine Karte, so lange ihr noch könnt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Doro Pesch (@dorometalqueen)

Wie viele Zuschauer sind dabei?

In die Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf passen bis zu 7500 Zuschauer rein. Da es die einzige Jubiläumsshow der weltbekannten Rockröhre ist, sollten Fans damit rechnen, dass die Show so gut wie ausverkauft sein wird bis Ende Oktober.

>> Madonna, Helene Fischer uvm. in der Lanxess-Arena: Konzert-Überblick 2023 <<

Doro Pesch in Düsseldorf 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Insgesamt vier Alben hat Doro mit Warlock veröffentlicht, 13 weitere Alben folgten in ihrer Solokarriere. Genug Material also, um eine ausgelassene Geburtstagfeier mit genug Songmaterial aus 40 Jahren Bühnenerfahrung zusammenzuzimmern. Fans dürfen sich daher sicher ebenso auf Klassiker wie „We Are All“ wie auf „If I Can’t Have You – No One Will“ vom letzten Album freuen.

>> Jonas Brothers 2024 in Köln: Vorverkauf gestartet – was kosten Tickets? <<

Konzert von Doro Pesch in Düsseldorf 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Mitsubishi Electric Hall?

An der Mitsubishi Electric Hall habt ihr eine Vielzahl an Haltestellen für Bus und Bahn. In nur wenigen Gehminuten könnt ihr entweder von der Haltestelle Markenstraße, Karl-Geusen-Straße oder dem S-Bahnhof Oberbilk zur Halle gelangen.

Folgende Bahnen, Straßenbahnlinien und Busse halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 705

U-Bahn: U74

Bus: 721, 732, 782, 785, 827

S-Bahn: S1, S 6

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier ansehen.

>> Snoop Dog kommt im September 2023 nach Köln: So teuer sind die Tickets! <<

Doro Pesch in Düsseldorf 2023: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Unmittelbar an der Halle ist eine große Parkfläche, die aber auch schnell voll ist. Die Parkfläche findet ihr hier. Wer mit dem Auto anreist, sollte folgende Adresse ins Navi eingeben:

Siegburger Str. 15

40591 Düsseldorf