In den nächsten Tagen erhalten rund 23.000 Düsseldorfer, die älter als 18 Jahre sind, Post von der Stadt. Mit der Teilnahme an der „Leben in Düsseldorf“-Umfrage haben diese die Möglichkeit, die Entwicklung ihrer Stadt aktiv mitzugestalten.

Düsseldorfer Bürgerumfrage zum Thema „Leben in Düsseldorf“

Die Umfrage, die zuletzt 2021 durchgeführt wurde, erfasst die Meinungen und Bewertungen der Bürger zu verschiedenen Themen, wie etwa:

Zufriedenheit mit der Lebensqualität in Düsseldorf

Einschätzung der Entwicklung der Stadt

wichtige Themen für die Zukunft Düsseldorfs

Ü55-Jährige erhalten erweiterten Fragebogen

In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus auf dem Thema Pflege. Ein Teil der Befragten im Alter von 55 Jahren und älter erhält daher einen erweiterten Fragebogen. Die Stadtverwaltung möchte damit wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der zukünftigen Pflegebedarfsplanungen gewinnen.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Ich bitte alle angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger herzlich, sich die Zeit für die Beantwortung der Fragen zu nehmen. Von der aktuellen Befragung erhoffe ich mir aktuelle Erkenntnisse für die Verwaltung, wie sie bedarfsgerechte Angebote für ältere und pflegebedürftige Menschen gestalten und bereitstellen kann.“

Online-Teilnahme erstmals möglich

Um die Nachhaltigkeit zu fördern und Kosten zu reduzieren, können die Fragen in diesem Jahr erstmals auch online beantwortet werden. Die Hälfte der Befragten erhält zunächst Zugangsdaten für die Onlineteilnahme. Die andere Hälfte erhält wie gewohnt einen Papierfragebogen.

So geht’s:

Online-Teilnahme: Link zur Befragungsseite aufrufen Mit Befragungsnummer einloggen Fragen online beantworten

Papierfragebogen: Fragebogen ausfüllen Im beiliegenden Rückumschlag zurücksenden



Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig, aber: jede Antwort zählt. Die Auswertung erfolgt anonym und streng vertraulich.

Die Ergebnisse der Bürgerbefragungen vorheriger Jahre können im Statistikportal der Landeshauptstadt Düsseldorf eingesehen werden.