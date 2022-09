Das beste Altbier der Welt kommt nicht aus Düsseldorf – und nicht einmal aus dem Rheinland

Der Biergeschmack ist bekanntermaßen subjektiv – jeder hat seine Vorlieben und weiß genau, wozu er oder sie überhaupt nicht gerne greift. Klar ist aber: Der Düsseldorfer liebt sein Altbier. Nun wurde im Rahmen vom „European Beer Star“ das beste Altbier gekürt – und es kommt nicht aus dem Rheinland. Wir sagen vorweg: Das ist nicht unsere Meinung.

Der Verband Private Brauereien hat sich vor mittlerweile fast 20 Jahren zusammengetan und beschlossen, einen eigenen Award ins Leben zu rufen und zu veranstalten. Rausgekommen ist der seit 2004 jährlich vergebene „European Beer Star“. 2022 wurden dabei zahlreiche Sorten getestet. Nach Angaben der Veranstalter gab es insgesamt 73 Kategorien.

Zu den Kategorien zählte auch das Kühren des besten Altbiers auf der Welt. Richtig: Es geht beim „European Beer Star“ nicht darum, dass nur Biermarken aus Europa zur Wahl stehen. Vielmehr geht es darum, dass die Kategorien Biersorten mit Ursprung in Europa betreffen. Das trifft auch das Altbier zweifelsohne zu.

Ein Schlag in die Magengrube für viele Düsseldorfer: Gold gab es aber nicht für ein Bier aus Düsseldorf. Das beste Altbier der Welt ist der Jury des „European Beer Star“ zufolge „BierKraft“. „Bier was?“, dürfte sich der ein oder andere fragen. Richtig, „BierKraft“ ist im Rheinland auch nicht erhältlich. Es handelt sich um eine Altbier-Marke aus den USA. Mit der Einschätzung dürfte der ein oder andere Deutsche aber überhaupt nicht leben können.

Immerhin: Dahinter folgen zwei Biermarken, die Düsseldorfern bestens bekannt sind. Platz zwei bekommt die „Füchschen“-Brauerei, Bronze geht an die Hausbrauerei „Zum Schlüssel“. Immerhin zwei der drei „European Beer Star“-Favoriten gibt es also in der Altstadt und jedes Jahr auf der Rheinkirmes.

Dirk Rouenhoff vom „Schlüssel“ nimmt es bei „Bild“ sportlich: „Das Altbier der Amerikaner ist handwerklich gut gemacht, doch über Geschmack kann man streiten. Und den Heimatmarkt werden sie uns kaum streitig machen, das Bier ist hier nicht mal erhältlich.“ Übrigens: Von den 219 ausgezeichneten Biermarken kommt keine aus Köln.