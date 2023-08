„Café Buur Petit“ feiert Eröffnung auf der Kö – mit OB Stephan Keller

Am Donnerstag (17. August) eröffnete das Café Buur Petit auf der Königsallee. Dahinter verbirgt sich ein Büdchen unmittelbar auf der Düsseldorfer Luxusmeile. Shopping-Fans sollen so von nun an mit Chai Latte, Porridge und Co. gestärkt werden.

„Vor Ort war die Stimmung sehr positiv, wir waren bestens auf die Eröffnung vorbereitet und das Wetter hat Gott sei Dank auch mitgespielt“, erzählt Mazlum Akyol, der auch schon das Buur Deli in Düsseldorf leitet. Er ist langjähriger Geschäftspartner des Café-Buur-Inhabers Parham Pooramin.

OB Stephan Keller kam zur Eröffnung des Café Buur Petit

Zur Eröffnung kam auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller: „Der Besuch von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller war die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wir haben uns sehr gefreut, den Tag und die Eröffnung in seiner Begleitung zu vollziehen“, so Mazlum gemeinsam mit seiner Schwester Dilek Akyol während des Eröffnungstermins. Sie ist als Geschäftsführerin und Partnerin im Buur-Business tätig.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Mit dem Buur Petit zählt der Kölner Frühstücksgigant nun drei Standorte in Düsseldorf. „Es war sehr aufregend, den dritten Standort auf der Königsallee zu eröffnen und gleichzeitig auch sehr erfreulich, dass die Buur-Familie weiter wächst“, findet Mazlum. Außerdem sei der Andrang zur Eröffnung erstaunlich hoch gewesen, obwohl Fans über Instagram erst zwei Tage vorher informiert worden seien. „Es waren auch viele zum Beglückwünschen da.“

Café Buur bringt eigenes Kochbuch heraus

Für alle, die gerne Frühstücken, bringt das Café am 22. September ein eigenes Kochbuch heraus. Neben den beliebtesten Rezepten aus dem Café Buur werden auch die persönlichen Lieblingsgerichte von Promis wie Kai Pflaume, „Bachelor“ André Mangold sowie den Beauty-Influencerinnen Kisu und Maren Wolf präsentiert.

Schon bald will mit Birdie & Co. in nur 500 Meter Entfernung ein weiteres Café-Büdchen auf der Kö eröffnen. Dieses Vorhaben steht bereits seit Frühjahr diesen Jahres fest.