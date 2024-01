„boot Düsseldorf“ 2024 startet heute: Eintritt, Tickets, Anfahrt und Neuheiten – alle Infos zur Wassersportmesse

Highlights auf der „boot“ Düsseldorf 2024

Besucher erwartet insgesamt neun Themenwelten. Für Reisefans werden in der Destination Seaside Inspirationen für den nächsten Urlaub am Meer, an Flüssen und Seen geboten. Zur Unterhaltung finden unterschiedliche Bühnenprogramme statt, aber auch Action ist mit dabei! So wird es beispielsweise in den Tauchhallen 11, 12 und dem Norden der Halle 13 Schnuppertauchen für Einsteiger, Tauchworkshops für Fortgeschrittene, Paddeln im Kanukanal, Wakeboarden oder Stand-Up-Paddling und das Apnoetauchen mit nur einem Atemzug geben.

Alle, die sich schon immer mal wie Ariel, die Meerjungfrau, fühlen wollten, können sich in einen echten Meerjungfrauen-Anzug zwängen und damit eine Runde durch den Tauchturm schwimmen – das Gebilde ist acht Meter breit und vier Meter hoch.

Im Surfrevier locken die Aktiven in den 120 Quadratmeter großen Actionpool: Bei Contests zeigen die Profis, was auf einem schmalen Brett alles so geht.

Nicht fehlen darf der „boot“-Laufsteg der Yachten in Halle 6: Bemerkenswert ist, dass hier die überwiegende Mehrheit jener Modelle gezeigt werden, die für die Wahl zu Europas Yacht des Jahres 2024 nominiert sind. Einige Yachten feiern in Düsseldorf sogar ihre Weltpremiere. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

>> Das ist die teuerste Yacht auf der Boot – so viel kostet sie! <<

Im Nachhaltigkeitsforum „blue innovations dock“ diskutieren führende Politiker und Experten über das umstrittene Thema, wie man die Branche umweltfreundlicher gestalten kann.

Einen Hallenplan findet ihr hier.

Wie viele Besucher kommen zur „boot Düsseldorf“?

Mit fast 237.000 Besuchern aus über 60 Ländern und mehr als 1.500 Ausstellern aus 68 Nationen auf 220.000 Quadratmetern in den Hallen 1 bis 17 ist die „boot Düsseldorf“ die größte Yacht- und Wassersportmesse der Welt.

Wegen Corona musste die „boot“ zwischen 2021 und 2022 pausieren, 2023 konnte sich die Messe endlich wieder der Öffentlichkeit präsentieren. So kamen rund 237.000 Menschen zu dem Branchenevent. Im direkten Vergleich mit der „boot“ 2020 fiel allerdings auf: die Menge an Ausstellern ist gesunken, insgesamt sogar um rund 20 Prozent – Corona habe vor allem bei den kleineren Betrieben tiefe Wunden hinterlassen. Die belegte Fläche der „boot“ hingegen war fast so hoch wie 2020 – das wertete man als Erfolg. Für 2024 werden ähnliche Zahlen wie im Vorjahr erwartet. Mehr dazu lest ihr hier.