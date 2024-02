Düsseldorf: Fußgänger (76) angefahren und schwer verletzt

Polizeimeldungen Düsseldorf

Unfall in Düsseldorf: Fußgänger bei Straßenüberquerung angefahren und schwer verletzt

20. Februar 2024

Ein 76-jähriger Fußgänger wurde am Sonntagnachmittag in Düsseldorf schwer verletzt, als er von einem Auto erfasst wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.