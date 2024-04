Schwerer Motorradunfall in Wülfrath: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Motorradfahrer wurde am Freitagabend in Wülfrath schwer verletzt. Der 64-Jährige kollidierte um 20.25 Uhr an der Lindenstraße mit einem PKW und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich, als ein 61-jähriger Autofahrer in einem VW Polo, begleitet von zwei Personen, auf der Lindenstraße fuhr und beim Überholen eines Radfahrers auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Motorradfahrer, der gerade hinter geparkten Autos hervorkam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Polo zusammen. Der Aufprall führte zu schweren Verletzungen des Motorradfahrers, während der Polo-Fahrer und seine Beifahrer einen Schock erlitten. Sie wurden noch vor Ort versorgt.

Obwohl anfangs Lebensgefahr für den Motorradfahrer angenommen wurde, bestätigte sich diese glücklicherweise im Krankenhaus nicht. Beide Fahrzeuge, das Motorrad und der Polo, erlitten erheblichen Schaden; das Motorrad wurde sogar als Totalschaden eingestuft. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich um die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden, bevor die Lindenstraße am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr wieder freigegeben wurde.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.