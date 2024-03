Neuss: Unbekannter schießt Obdachlosem in den Kopf

In einem Park in Neuss bei Düsseldorf (NRW) wurde ein Wohnungsloser (32) aus Gelsenkirchen von einem Unbekannten angeschossen und verletzt. Der 32-Jährige wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch (13. März) an der Schulter und am Kopf getroffen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuss: Angeschossener Obdachloser ging selbst ins Krankenhaus

Das Opfer berichtete, dass es einen Knall gehört und dann Schmerzen verspürt habe. Trotz seiner Verletzung konnte es am späten Dienstagabend noch selbständig ein Krankenhaus aufsuchen. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus und bitten dringend um Zeugenaussagen von Personen, die im Park „Jröne Meerke“ etwas Verdächtiges bemerkt haben. Der Verletzte erschien gegen 21.20 Uhr in der Klinik. Eine Lebensgefahr könne nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Auch in Köln-Vingst wurde vor wenigen Tagen ein Mann unvermittelt angeschossen, als er in seinem Auto saß (hier mehr lesen).

mit dpa