Schüsse in Köln-Vingst: Hubschrauber im Einsatz

Polizeimeldungen Köln

Köln: Mann angeschossen und schwer verletzt – Hubschrauber kreist über Vingst

12. März 2024

Schussabgabe in Köln-Vingst! Am Dienstagnachmittag ist es zu einem heftigen Zwischenfall auf der Schäl Sick gekommen. Aktuell ist ein Hubschrauber im Einsatz.

