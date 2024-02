In Grevenbroich (NRW) haben Spezialkräfte der Polizei einen 25–Jährigen festgenommen. Er soll versucht haben, einen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten bei einem Streit umzubringen.

Der 23-Jährige und ein 28-Jähriger waren vor zweieinhalb Wochen nachts verletzt in einem Krankenhaus erschienen und hatten berichtet, angegriffen worden zu sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Dabei hatte der 23-Jährige lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten.

Das Opfer und der Verdächtige sollen sich gekannt haben. Eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei konnte schließlich den 25–Jährigen ermitteln. Der Deutsche wurde am Mittwoch in seiner Wohnung festgenommen. Ein Richter schickte ihn wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Zum Tatvorwurf äußerte er sich nicht. Die Tatwaffe blieb verschwunden.

dpa