Unfall-Drama in Dortmund: Frau von Stadtbahn überrollt – tot

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Samstag in Dortmund bei einem Unfall mit der Stadtbahn ums Leben gekommen. Die Rentnerin hatte Polizeiangaben nach die Gleise in der Nähe der Haltestelle Voßkuhle nahe der B1 betreten und war von einer einfahrenden Bahn erfasst und überrollt worden. Angaben zur Unfallursache gab es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Während der Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die B1 in Richtung Unna etwa zwei Stunden gesperrt.

dpa