Feuer am Neusser Hafen vernichtet Lagerhalle - Brandstiftung vermutet

Polizeimeldungen Düsseldorf

Flammen vernichten Lagerhalle am Neusser Hafen – diese Ursache wird vermutet

21. März 2024

In Neuss kam es am Mittwochabend zu einem Flammen-Inferno in einer leerstehenden Lagerhalle. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.