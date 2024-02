Polizeimeldungen Düsseldorf

Großeinsatz in Düsseldorf-Oberbilk: Feuer wütet in Recyclinghof

20. Februar 2024

Schreckmoment am Montagabend in Düsseldorf-Oberbilk: Ein Feuer auf einem Schrottplatz verlangte der Feuerwehr am späten Abend einiges ab, die Löscharbeiten zogen sich über Stunde.