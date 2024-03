Polizeimeldungen Düsseldorf

Düsseldorf: Schüsse in der Nähe des NRW-Finanzministeriums

5. März 2024

Am Dienstagmorgen waren in der Nähe des NRW-Finanzministeriums in Düsseldorf Schüsse zu hören. Laut ersten Infos soll ein Mann eine Schreckschusswaffe abgeschossen haben.