„That’s Büdchen!“ auf der Kö mit den Strandpiraten – alle Fotos vom Samstag, 6. Juli 2024

7. Juli 2024

Am Samstag lockte das kostenlose Open-Air-Event "That's Büdchen" den ganzen Tag über mit Auftritten bekannter Acts und DJs zum Pavillon am Corneliusplatz an der Königsallee. Als eines der Highlights vom Tag eroberten die Strandpiraten ab 21 Uhr die Bühne. Wir zeigen die Fotos.