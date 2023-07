Staugefahr: A61 bei Kempten bleibt tagelang gesperrt

Hier müssen Autofahrer in NRW Geduld mitbringen: In der Nacht zum Sonntag (17. Juli) wird die A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Bergheim und Türnich von 22 Uhr bis 4 Uhr gesperrt. Grund dafür ist ein Umbau der Verkehrsführung einer bestehenden Baustelle. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, sind Umleitungen mit einem roten Punkt ausgeschildert. Zudem bleibe der Streckenabschnitt nur zeitweise für einige Stunden gesperrt.

Bei dieser Sperrung auf der A61 bleibt es jedoch nicht. So ist die Autobahn ab Montag (17.7) um 4 Uhr bis Sonntagnacht (23.7.) in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Autobahnkreuz Kerpen und der Anschlussstelle Türnich gesperrt. Die Autobahn GmbH empfiehlt Autofahrern im überregionalen Verkehr, über die A4 und dann am Kreuz Köln-West über die A1 auszuweichen. Für den regionalen und lokalen Verkehr ist hingegen eine Umleitung über die A4 zur Anschlussstelle Elsdorf – und von da über die B477 und die B264 – nach Türnich vorteilhaft.

>>Trotz Rheinkirmes: A46 bei Düsseldorf am Wochenende teilweise gesperrt<<

Nach der einwöchigen Sperrung soll der Teilabschnitt zwischen Kerpen und Türnich fertiggestellt und wieder vollbefahrbar sein. Ab Montag, dem 24. Juli, stehe Autofahrern „auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Autobahnkreuz Kerpen und der Anschlussstelle Türnich wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung“, heißt es von Autobahn GmbH. Ebenso seien dann auch wieder alle Verbindungen im Autobahnkreuz Kerpen offen.