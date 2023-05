NRW: A61 zwischen Kerpen und Bergheim wegen Sanierung gesperrt

Ende des Monats soll die Sanierung der A61 zwischen Bergheim und dem Dreieck Erfttal beginnen. Dabei sind zwei Ausfahrten von den Sanierungen direkt betroffen: Bergheim-Süd und Türnich. Damit werden in Fahrtrichtung Koblenz die beiden Ausfahrten bis voraussichtlich Ende November nur eingeschränkt zu befahren sein.

Wer auf der A61 in Richtung Koblenz bereits heute unterwegs ist, wird die Vorbereitungen wahrscheinlich schon bemerkt haben. Daher kommt es auch in den kommenden Tagen schon zu Teilsperrungen der Abfahrten. Von Dienstag (2.5.) bis Donnerstag (4.5.) von 9 bis 18 Uhr sowie Freitag (5.5.) von 9 bis 15 Uhr wird es dann nur noch eine Fahrspur in Richtung Koblenz am Kreuz Kerpen geben.

Auch die Gegenrichtung ist betroffen. So steht von Dienstagnacht (2./3.5.) bis voraussichtlich Samstagnacht (13./14.5.), jeweils zwischen 19 und 6 Uhr auch auf der Seite in Richtung Venlo nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Sperrung A61: Szenario wie 2022 wird vermieden

Erstmals wird die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bergheim-Süd in Richtung Koblenz bereits Mittwoch- (10./11.5.) und Donnerstagnacht (11./12.5.) nicht mehr befahrbar sein. Ab dem Kreuz Kerpen soll eine Umleitung mit rotem Punkt für Autofahrer eingerichtet sein. Die Auffahrt von Bergheim-Süd aus auf die A61 ist hingegen nicht betroffen.

Wer sich aber noch an die Situation 2022 erinnert, der dürfte aufatmen bei der Nachricht, dass die Autobahn wenigstens mit einem Fahrstreifen offen bleibt. Denn bei den Sanierungsarbeiten im vergangenen Jahr musste eine Fahrtrichtung komplett dicht gemacht werden. Dies ist nach den ersten Sanierungsarbeiten nun nicht mehr der Fall.

Stattdessen wird ein Fahrstreifen in Richtung Koblenz auf der bereits sanierten Gegenfahrbahn in Richtung Venlo zur Verfügung stehen, in Richtung Venlo soll es zwei Fahrstreifen zu je 80 km/h geben.

Sperrung A61: Asphalt muss ausgebessert werden

Zu einigen Sperrungen wird es dennoch kommen, wie die Autobahn GmbH mitteilt. So wird es folgende Einschränkungen geben:

Auffahrt in der Anschlussstelle Bergheim-Süd mit Fahrtrichtung Koblenz

Im Kreuz Kerpen von der A61 in Fahrtrichtung Koblenz, auf die A4 nach Köln und nach Aachen, von der A4 aus Aachen und aus Köln kommend auf die A61 nach Koblenz

Eine Woche soll außerdem der Abschnitt zwischen dem Kreuz Kerpen und der Anschlusstelle Türnich komplett dicht gemacht werden, damit dort der Asphalt komplett ausgebessert werden kann. Umleitungen sollen zum Zeitpunkt dann ausgeschildert sein.

Hinweise für den Fernverkehr sind bereits frühzeitig eingerichtet worden, auch für Autofahrer rund um die A4 sind bereits Umleitungen und Schilder aufgestellt. So wird beispielsweise bereits in Bergheim eine Ausweichstrecke über die B477 zur A4-Anschlussstelle Elsdorf ausgewiesen.