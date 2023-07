Trotz Rheinkirmes: A46 bei Düsseldorf am Wochenende teilweise gesperrt

Am heutigen Freitag (14. Juli) startet die diesjährige Ausgabe der Rheinkirmes in Düsseldorf. Wer plant, mit dem Auto über die A46 zur Kirmes zu fahren, muss sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Autobahn GmbH in einer Mitteilung bekannt gibt, sind auf der Strecke mehrere Sperrungen geplant.

Wegen Fahrbahnsanierungen steht demnach auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk in Fahrtrichtung Wuppertal von Freitag (14. Juli), 20 Uhr, bis Montag (17. Juli), 5 Uhr, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Warum ist die A46 bei Düsseldorf gesperrt?

Für die Sanierung muss zudem die Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk in Fahrtrichtung Wuppertal von Freitag (14. Juli), 21 Uhr, bis Montag (17. Juli), 5 Uhr, gesperrt werden. Eine Umleitung sei eingerichtet, heißt seitens der Autobahn GmbH.

Bei den Verkehrsbehinderungen am Wochenende und am Montag bleibt es jedoch nicht. So soll es in den kommenden Wochen zu weiteren Einschränkungen in diesem Bereich in beiden Fahrtrichtungen kommen. Ab Beginn der Fleher Brücke bis hinter der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk werde auch hier die Fahrbahn abschnittsweise saniert, heißt es in der Mitteilung.

Wo kann ich mein Auto während der Rheinkirmes parken?

Wer dennoch mit dem Auto zur Rheinkirmes anreisen möchte, sollte beachten, dass es rund um die Veranstaltungsfläche herum keinen offiziellen Parkplatz gibt. PKW, die sich ins Halteverbot stellen, werden abgeschleppt. Alternativ können Autofahrer allerdings auf die Parkhäuser in der Innenstadt ausweichen, die wenige Minuten mit der Bahn von der Kirmes entfernt sind. Zudem gibt es in ganz Düsseldorf verteilt P+R (Park and Ride)-Parkplätze, auf denen das Auto sicher abgestellt werden kann.

Darüber hinaus bietet die Rheinbahn zusammen mit dem Düsseldorfer Flughafen auch in diesem Jahr wieder das „Park & Ride-Kombi-Ticket“ an. Das Auto kann hiermit am Flughafen Parkplatz P13 geparkt werden, welcher sich vier Gehminuten von der U-Bahn-Haltestelle Lohausen entfernt befindet. Von dort aus sind es 14 Minuten Fahrzeit mit der U-Bahn-Linie U79 bis zur Haltestelle Heinrich-Allee, von welcher aus die Kirmes entweder zu Fuß über die Oberkasseler Brücke oder mit den Bahn-Linien U74, U75, U76 oder U77 erreicht werden kann.

Tickets findet ihr auf der Website des Düsseldorfer Flughafens. Für drei oder fünf Personen zahlt ihr 12 beziehungsweise 17 Euro. Das Park-Angebot gilt für maximal acht Stunden in der Zeit zwischen 9 und 1 Uhr. Zum aufgedruckten Datum könnt ihr bis 3 Uhr am Folgetag zur Hin- und Rückfahrten mit der Rheinbahn in die Innenstadt tätigen. Die Buchungsbestätigung gilt als Fahrschein.

Alle weiteren wichtigen Informationen zur Rheinkirmes rund um Öffnungszeiten, Attraktionen und Highlights haben wir hier für euch zusammengestellt.